Hermosillo: Buscan donadores de sangre para Jorge Enrique Camacho

HERMOSILLO.- Por posible leucemia, el menor Jorge Enrique Camacho Madrid requiere urgentemente unidades de sangre, de cualquier tipo, para poder seguir su tratamiento y estabilizar sus plaquetas.

Paula Madrid, madre del niño de ocho años, explicó que hasta la fecha no han podido realizar el estudio de diagnóstico para confirmar el cáncer, debido a que su nivel de plaquetas es muy bajo.

Aun así, la oncóloga le confirmó que es algo casi seguro, y que era necesario empezar a buscar donadores de manera urgente, para los tratamientos del pequeño.

El doctor me dijo que me lo llevará a urgencias, y lo dejaron internado en la clínica 14; desde entonces ha sido todo, muy difícil la verdad, porque necesitamos tanto sangre como plaquetas, pero la gente va y no las aceptan, expresó afligida.