Hermosillo: Ayuda a María Regina necesita que la operen lo más pronto posible; papás requieren 200 mil dls

HERMOSILLO.- Ante la gravedad de la cardiopatía con la que nació María Regina Serrano, los padres de la pequeña expresan su desesperación para que sea operada lo más pronto posible, ya que según información de sus doctores, la menor tiene el tiempo en contra, y podría tener consecuencias fatales en cualquier momento.

Mientras más rápido sea la operación es mejor. La doctora de Regina nos confirmó que mi hija ya presentó insuficiencia cardiaca, trae arritmia y su corazón está bastante crecido, entonces me dijo que no me puede decir como tal cuánto le queda, pero sí tienen que intervenirla lo más pronto posible, explicó Yahaira Huguez, madre de la niña de 4 años.

Lo complicado de su situación es que la cirugía no se realiza en México y la familia tendrá que viajar hasta el Boston Children Hospital, en Estados Unidos, para operarla, para lo cual requieren por lo menos 135 mil dólares.

Para poder tener una fecha de cirugía nosotros debemos depositar 135 mil dólares al hospital, pero queremos juntar por lo menos 200 mil, porque los doctores nos explicaron que si hay alguna complicación, o la niña requiere un medicamento especial, esto se cobraría aparte, indicó.

Esto ha sido muy estresante, porque entre la cuenta de Go Found Me, y los apoyos que me han dado por medio de depósitos, no tenemos ni siquiera 5 mil dólares recolectados, agregó angustiada.

MANTIENEN CONFIANZA

A pesar de la difícil situación que pasan en estos momentos, la familia está convencida de que podrán conseguir la suma necesaria para ofrecerle una segunda oportunidad de vida a Regina, y verla crecer sana y feliz al lado de sus padres.

Por eso, invitan a los empresarios y comerciantes a unirse a la causa Un fin por María Regina, en la cual ofrezcan un como donativo un porcentaje de las ventas que realicen el próximo 21 y 22 de agosto, para que la operación pueda concretarse antes de que concluya el año.

Todas las empresas que se unan al proyecto serán publicitadas por los familiares de María Regina, y sus conocidos, para que las personas acudan a comprarles.

PARA APOYAR A MARÍA REGINA

Si es empresario puede mandar Whatssap al 66-23-41-15-96 para mayor información.

O ingresar al portal https://gofund.me/74a45ac6 para hacer tu donativo.

¿Qué empresas van a apoyar a la causa de María Regina este próximo fin de semana?