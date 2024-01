Hermosillo: Astiazarán hace entrega de parque rehabilitado en Villa Verde

HERMOSILLO, Sonora.- El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez entregó la cancha de futbol con pasto sintético, iluminación y juegos infantiles en el parque de la colonia Villa Verde, que es proyecto ganador del Presupuesto Participativo Creces, por más de 2.5 millones de pesos de inversión.

A los padres de familia presentes, “Toño” Astiazarán les recordó que no están solos, que en el Gobierno municipal saben lo difícil que es vivir en el sector, trabajar a veces hasta el Parque Industrial o en muchas otras zonas que están muy lejos y que tienen que hacer un viacrucis para que sus hijos vayan a la escuela o para que ellos vayan a trabajar.

De eso se trata la transformación, queridas amigas y amigos, no tiene colores, no tiene partidos, no tiene militancia, la transformación se da con los hechos, con los resultados y con las acciones”, enfatizó Astiazarán Gutiérrez.