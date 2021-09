Hermosillo: Alcantarillas sin tapa son un peligro para peatones y automovilistas

HERMOSILLO, Sonora.- En las últimas semanas, las lluvias han ocasionado que por lo menos 70 alcantarillas permanezcan abiertas, al llevarse la corriente de agua las tapaderas, lo que provoca un riesgo para peatones y conductores.

Herman Valenzuela Salas, coordinador Operativo de Agua de Hermosillo, detalló que hasta el momento se han detectado 70 alcantarillas sin tapadera en diversos sectores.

Traemos un rezago de alrededor de 70 tapas que no hemos podido reponer porque no tenemos reemplazo en almacén y no nos ha llegado el suministro”, manifestó, “tenemos pedidas como 200 pero no nos han llegado ni 50”.