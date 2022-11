Hermosillo: Abarrotes tienen “una misión” en las colonias

HERMOSILLO, Sonora.-Sin falta, puntual, todas las mañanas don Manuel López Martínez, de 78 años, abre su pequeño abarrotes ubicado en la colonia Olivares; no tiene nombre, pero los vecinos lo ubican y llegan desde temprano ya sea a comprar o simplemente a platicar.

Don Manuel asegura que ya no vende como antes y que mantiene la tienda para tener algo qué hacer, pues no tiene suficiente dinero para invertir, así que lo único que le quedan son refrescos y algunos artículos de la canasta básica.

Me ha ido mal, aquí apenas sale para pagar la luz, yo no gano nada, para empezar no está bien surtido, y si lo surtimos bien, yo no la hago aquí; yo ya estoy viejo, no tuve escuela”, expresa.