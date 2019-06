Hermosillo A conquista cetro Sub 10 de softbol

HERMOSILLO, Sonora.- Hermosillo A se quedó con el título Sub 10 del Campeonato Estatal Infantil de Softbol femenil al pegarle 9-0 a Caborca Pericas en la final del certamen.



Elisa Gaxiola se fajó en el centro del diamante durante toda la ruta en la que sólo le pegaron dos hits, además de abanicar a doce contrarias, suficiente para imponerse a Ana Gabriela Pino.



Paula Salinas fue la mejor en la caja de bateo al irse de 2-2, además de Dulce Garavito, quien pegó un triple con las almohadillas repletas que marcó el rumbo del juego.



Dentro de la Sub 12, Nogales fue el que se quedó en el primer puesto al vencer 7-2 a Hermosillo, con buen trabajo de lanzadores por parte de Aglae Sánchez, quien lanzó todo el camino con siete hits en contra y cuatro ponches, derrotando a Paloma Palomino.



En el plano ofensivo las campeonas fueron comandadas por Xiomara Félix, quien pegó par de sencillos y empujó mismo número de carreras, mientras que Alejandra Flores, de 2-2, fue la más destacada por las capitalinas.



Hermosillo también sumó título en la división Sub 14 donde le pegó 4-3 a San Luis Río Colorado con un cuadrangular dentro del campo de Aleidy Herrera que marcó el rumbo del cotejo.