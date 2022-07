Hermosillenses les parece bien que sellen el puente entre Unison y HGE

HERMOSILLO, Sonora.- Usuarios del puente que conecta la Unison con el Hospital General están de acuerdo con que los accesos inferiores queden sellados para impedir que se convierta en un refugio de personas sin hogar y que acumulen materiales en esa área.

Jorge Alberto Matiellas, quien no acostumbra cruzar el puente con frecuencia, consideró una buena idea sellar la parte de abajo del puente, pues hasta ese momento usarlo no era una experiencia positiva.

Me sorprendió ver eso (la construcción) ahorita, es la segunda o tercera vez que cruzo esto y siempre hay un cochinero, una peste a orines… me parece muy bien que no los dejen acampar”, comentó.