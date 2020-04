Hermosillenses ignoran a ‘Susana’

La sana distancia para evitar la transmisión de coronavirus no se aplica por la población que acude a bancos, a la Plaza del Mercado Municipal, supermercados en las colonias debido a que hay una falta de educación, opinan hermosillenses.

“No creo que haya una sana distancia, aquí no hay esas cosas estamos todos bien juntos, no se respeta eso, no hay definitivamente no hay, no tenemos esa educación”, expresó Martín Araujo mientras esperaba su turno para entrar a un banco ubicado en la avenida Serdán.

Los bancos han puesto una medida severa para que las personas accedan en menos de diez personas a las instalaciones, pero por la banqueta la gente se encuentra a menos de un metro.

No hay una sana distancia porque debemos de estar a más de un metro y no todos cumplen con eso, eso es ya de educación porque en los medios y redes pues sí hay mucha publicidad al respecto”, manifestó Cecilia Infante, que también hacía fila para entrar a hacer unos trámites al banco.

Hace apenas unos días el secretario de Salud en el Estado, Enrique Clausen, explicó que ya había evidencia de casos por transmisión comunitaria; a pesar de esto muchos hermosillenses ignoran las alertas y llamadas a quedarse en casa.

DIFÍCIL A VECES

En los supermercados, los espacios entre los estantes que soportan las latas o las verduras son tan estrechos que es común que las personas estén demasiadas juntas, aunado a que algunas personas siguen acudiendo en familia a realizar las compras.

En los supermercados se puede observar que va desde el más pequeño de la familia hasta el más grande, a pesar de que la recomendación es que acuda solamente una persona, ya que de lo que se trata es de evitar aglomeraciones.

“Unos sí los respetan y otros no, es más la gente que no respeta, pero no sé si la misma costumbre de estar ahí amontonados”, dijo Erick Rivera, un cliente de un mercado en la colonia Altares.

En la Plaza del Mercado Municipal, a pesar de que los sitios están cerrados, los abuelitos siguen acudiendo para pasar las mañanas sin respetar la distancia de al menos un metro como medida contra el contagio del Covid-19.

NO CREE

Gilberto Tapia Peralta, una de las personas de la tercera edad, indicó que no cree en el coronavirus y como es una persona pensionada seguirá visitando las afueras del emblemático Mercado.

En las paradas de camiones las personas permanecían a una sana distancia debido a que en el Centro de Hermosillo hay poca población que acude, pues gran parte de los comercios se encuentran cerrados.