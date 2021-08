Hermosillenses aprovechan su última oportunidad para vacunarse contra Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- Falta de interés o de tiempo, incluso por desidia según comentaron, algunos hermosillenses no acudieron a aplicarse la vacuna contra el Covid-19 cuando correspondía a su grupo de edad, por ello aprovecharon ayer la jornada de vacunación y recibieron su primera dosis.

En el lugar, aún a las 17:00 horas se podía ver a personas haciendo fila para ser inmunizados con la primera dosis.

Al preguntarles la razón del porqué no habían acudido antes cada quien dio sus motivos, pero en lo que todos coincidieron fue en el interés por recibir la vacuna.

Yo desde el principio quería venir, pero por desidia no había venido. Es la verdad”, manifestó Fausto, quien tiene 50 años.

Veía que había mucha fila en la tele y los periódicos, y como no quería hacer fila, mejor me esperé, pero ya me dijeron que esta era la última oportunidad y por eso”, agregó.