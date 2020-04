Hermosillense vive su sueño en la Liga MX

HERMOSILLO, Sonora.- A sus 21 años de edad, el futbolista hermosillense José Abraham Rodríguez está viviendo un sueño en la Liga MX.



Fue en este Clausura 2020 cuando el defensor del equipo de Bravos de Juárez pisó por primera vez una cancha de la máxima categoría: De visitante ante Chivas en la jornada 1.



La fecha del pasado 11 de enero estará por siempre en su cabeza, después de dos años de trabajo y comenzando desde la Tercera División con el club fronterizo.



“Creo que fue lo más esperado, para eso he trabajado, para estar ahí donde estoy ahorita y creo que fue lo mejor, lo mejor que he vivido hasta ahorita.



“El debut fue el sueño cumplido y creo para el de muchos también. Para la gente que me ha apoyado y todo eso que he podido estar haciendo ahorita con el equipo en el torneo”.



Antes de vestir el uniforme de Juárez FC, Rodríguez Zazueta formó parte de las Fuerzas Básicas del Rebaño, tras dejar la capital sonorense.



El defensa no oculta su predilección por las Chivas. Y ese día, en su debut como profesional, fue más especial que nunca enfrentar al club que le ofrece respeto y admiración.



“Ha sido una gran motivación el estar ahí contra Chivas, ya que antes de estar aquí en Juárez, pude estar allá, y creo que eso fue lo más importante, lo que más me gustó fue debutar contra el equipo de mis amores”.



Agradecido con el director técnico Gabriel Caballero, quien le ha dado la confianza desde su paso por el Ascenso, el hermosillense sabe que bajo el mando de él, este plantel está para competir en el máximo circuito.



Después de 10 fechas disputadas en el campeonato, Juárez FC se ubica en el octavo lugar de la clasificación con sus catorce puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y cuatro

derrotas.



“Eso es lo importante, Bravos da mucho de qué hablar. Desde las copas pasadas que hemos llegado a finales, hemos sacado a Toluca, América; en liga ahorita también lo estamos mostrando y pudiendo sacar resultados”.