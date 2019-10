Herbie inspira a compañeros a pensar en los demás

HERMOSILLO, Sonora.- Herbie es parte de la familia en la que se convirtió el grupo de Tercer Año A de la escuela secundaria número 6 y por ello sus compañeros de salón buscan mejorar las instalaciones de la escuela con tres bancas de inclusión.



Herbie, de 14 años de edad, tiene esclerosis múltiple, y sus amigos le ayudan a trasladarse por la escuela, pues en algunos puntos no hay accesos adecuados, lo que les llevó a pensar en maneras de mejorar su estancia en el plantel.



Los compañeros de Herbie y su maestro mentor, Miguel Ángel Tamayo Chocoza, quieren a través del proyecto “Somos el cambio”, lograr instalar lo que ellos llamaron “bancas de la inclusión”.



El docente explicó que estas bancas consisten en un asiento de tres espacios pero uno de ellos no tendrá el asiento, sólo el respaldo para que los jóvenes o personas en sillas de ruedas puedan colocarse en dicho lugar.



“Estas bancas tienen un costo aproximado de dos mil a tres mil pesos y buscamos colocar al menos unas tres en el plantel. Además buscamos con este proyecto mejorar los espacios, ya que hay accesos o pisos de concreto en malas condiciones”, dijo.



¡MUY FELIZ!



Para Herbie, es muy grato saber el apoyo que sus compañeros le brindan y que busquen mejorar las instalaciones de la escuela, como en infraestructura y reforestación.



“Me siento muy feliz y apoyado, en otras escuelas no me había sentido así como con mis compañeros. Sí, hay mucho compañerismo”, manifestó.



¡HAY QUE UNIRSE!



“Él es parte de todos nosotros y no debemos de ser egoístas, siempre tratamos de ayudarlo porque es nuestro compañero”, comentó Carolina León, compañera de clases.



Además, para mejorar la movilidad del joven y hacer que sea más independiente buscan adquirir una silla de ruedas eléctrica, la cual tiene un costo aproximado de 15 mil pesos.



El maestro Miguel Ángel Tamayo Chocoza exhortó a las personas que deseen apoyar ya sea para las bancas o la silla de ruedas de Herbie, pueden acudir a la Secundaria número 6, ubicada en Margarita Maza de Juárez y Domingo del Castillo.