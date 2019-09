"He tratado de estar a la altura de ustedes": Célida López

HERMOSILLO, Sonora.- Un balance entre los logros y retos que enfrenta la administración municipal, así como el reconocimiento a su equipo de trabajo es el que hizo la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas.



Durante la presentación de su Primer Informe en sesión solemne de Cabildo, a la cual asistió como invitada la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, la alcaldesa destacó cada una de las cualidades de los funcionarios del Gabinete.



Destacó los logros que ha tenido la administración como la recolección de basura que señaló es ya un servicio rescatado.



En el rubro de la seguridad afirmó que es un asunto que están en proceso de mejorarse.



"Nuestro gran pendiente", señaló que es el bacheo y la pavimentación.



En su mensaje contó varias anécdotas que ha acumulado a lo largo de su trabajo y recorridos por colonias.



"La Gobernadora me dice que no llore, que tengo que ser fuerte", expresó con la voz entrecortada, luego de hacer una larga pausa en su mensaje.



"Yo qué más quisiera pavimentar toda la ciudad", dijo sin poder contener las lágrimas, "responderle a la gente por sus solicitudes de vivienda, tener mejores sueldos desde ya para nuestros policías, pero todos los días nos enfrentamos a los estados financieros".



"No me voy a rendir", afirmó con la voz entrecortada, "tampoco he decidido culpar a los que se fueron simplemente hemos hecho un trabajo responsable, el ISAF tiene ya todo lo que encontramos".



Aseguró que ha honrado el cargo que le confiaron los hermosillenses a través de su voto.



"Vale más a veces llegar así por las circunstancias de la vida", externó, "he adoptado a Hermosillo y he tratado de estar a la altura de ustedes, muchas gracias".