Hay "regular" movimiento en el Centro

El primer cuadro de la ciudad se mantiene con un flujo regular de gente, a pesar de las medidas preventivas que ha brindado la Secretaría de Salud para evitar el contagio de Covid-19; la principal recomendación es quedarse en casa.

“Yo no he notado que baje mucho la clientela, hoy sí hubo mucho menos, pero porque llovió, cuando llueve siempre tenemos una baja, pero por el tema del coronavirus no hemos visto que no vengan, o no creo”, indicó Elsa Dolores Ballesteros, quien trabaja en una de las taquerías del Mercado Municipal.

Y LOS CHOFERES...

Lo mismo opinaron los choferes del transporte urbano, quienes dicen sentirse preocupados ya que a diario reciben a grandes cantidades de gente dentro de los camiones y no cuentan con las condiciones necesarias para seguir las reglas sanitarias, lo que temen los haga más susceptibles de contraer el virus.

“Sí ha bajado la cantidad de personas, porque los ‘chamacos’ no van a la escuela, pero fuera de eso siempre subimos a más de 10 personas. De hecho nosotros la verdad es que somos los más expuestos y muchos, como en mi caso, ya pasamos los 50 años”, expuso Manuel Ramírez, quien conduce la línea 10.

Ahora dicen que nos lavemos las manos, nosotros no tenemos ni baños”, agregó. “Siempre ha sido esa una de nuestras principales quejas, porque no tenemos ni donde llegar a hacer nuestras necesidades, ¿cómo vamos a estar lavándonos las manos?”, cuestionó el trabajador.

SÍ HUBO CLIENTES

A pesar de la lluvia de ayer, dentro de diferentes negocios como farmacias, comedores y otros prestadores de servicio también se podía ver acumulaciones de gente, aunque una cantidad considerable con cubrebocas.