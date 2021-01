Hay lista de espera por falta de tanques para oxígeno medicinal en Hermosillo

HERMOSILLO.- Empresas de oxígeno medicinal en Hermosillo reportan desabasto total en los tanques de oxígeno estacionario, e incluso también en los portátiles, siendo la única opción para los pacientes interesados en este servicio, esperar hasta el martes de la siguiente semana.

Ya no tenemos tanques”, respondió uno de los empleados de empresas Inda, “dejamos de manejarlos porque teníamos muy pocos y nunca teníamos abasto. Ya sólo manejamos portátiles pero ahora también están agotados”.

Esta misma situación la reportaron otras empresas que ofrecen el mismo servicio, siendo la esperanza más próxima a encontrar un tanque hasta después del 12 de enero.

“Nombre, no vamos a tener tanques de oxígeno hasta el próximo martes”, comentó uno de los trabajadores de Grupo Infra.

“Pero tiene que estar bien atenta, porque la última vez nos llegaron como 42 tanques y no duraron ni dos días en agotarse”, comentó.

Otras empresas que señalaron estar en la misma condición fueron Oasa Hermosillo, Ventas de Tanques de Oxígeno Particular, Praxair Hermosillo y Gases y Equipos de Hermosillo.

Incluso, distribuidores particulares de oxígeno dicen tener sus reservas agotadas, teniendo los clientes que entrar a una lista de espera, para poder tener acceso a un tanque.

“Yo no tengo ningún tanque desde hace una semana”, mencionó un distribuidor particular de Infra, “y si tengo va a ser hasta dentro de 4 días por lo menos, pero es mucha la gente que está en espera de uno, no puedo prometer nada”.

En cuanto a costos, los tanques en renta pueden alcanzar hasta 9 mil pesos por mes, sin ningún tipo de accesorio, siendo necesario conseguir un regulador y vaso humidificador para su uso.

DIFÍCIL PANORAMA

12 de enero

En una de las empresas tendrán tanques hasta después de esa fecha.