Hay calidad suficiente en pitcheo: Heriberto Ruelas

El pitcheo de Naranjeros de Hermosillo se mantendrá como una de sus principales fortalezas para lo que resta de la temporada, aseguró el relevista Heriberto Ruelas.

Después de la pasada serie, la novena hermosillense ya no pudo contar más con los serpentineros Mike Kickham, Trey McNutt y Alex Powers; sin embargo, para la segunda parte de la campaña se hizo de los servicios de Robinson Leyer y Kevin Quackenbush.

Pese a estas bajas en el róster, el zurdo de 37 años tiene plena confianza en la labor que pueden desempeñar el resto de sus colegas en la presente temporada.

Naranjeros tiene la segunda mejor efectividad colectiva de la liga, con un promedio de 3.08.

Tenemos pitchers muy buenos, que pueden hacer el trabajo, y los que llegan tienen calidad y nos van a poder ayudar a conseguir el objetivo, que es quedar campeones este año.

"Así es esto, ellos vienen por determinado tiempo, son cosas que pasan; obviamente no queríamos que se fueran, ni ellos querían irse, porque sabíamos que no iban a ayudar, pero tenemos que seguir adelante", señaló.

Recordar que Ruelas Iza se perdió la segunda mitad de la temporada por una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla en el mes de noviembre del año pasado.

"Desgraciadamente este año no he tenido un año bueno, bueno, he tenido altas, bajas... pero yo sigo trabajando, poniéndome las pilas, sigo practicando y viendo mi mecánica, pero nunca me voy a dejar caer", comentó.