Hay 40 "cochinones" que son reincidentes

HERMOSILLO, Sonora.- La multa más elevada por arrojar basura en lugares como casas abandonadas o terrenos baldíos ha sido de 12 mil pesos, señaló Norberto Barraza Almazán, aunque a pesar de las sanciones este problema no ha disminuido.



El coordinador de Servicios Públicos Municipales indicó que se han identificado a 40 personas o empresas que son reincidentes y se les han aplicado multas de 12 mil pesos a cada uno.



"La verdad es que hay muchas personas donde a pesar de los contenedores, que están siendo muy utilizados, todavía pequeños constructores, jardineros y los que van y levantan basura de las colonias tiran la basura a un lado", comentó.



Algunas colonias en donde se ha identificado esta situación con mayor fuerza detalló que son Altares, Insurgentes, Solidaridad, Nuevo Hermosillo, Villa Verde, Tierra Nueva y Miguel Hidalgo.



"Es muy fuerte el problema y es cíclico, ya que agarramos a una persona y a los 15 días otra vez es la misma persona, es muy dificíl porque hemos sorprendido a constructores, a esas de vendedoras de concreto que lavan el sapo y tiran los residuos de concreto en la calle", dijo.



VAN 340



Desde que inició el programa se han registrado hasta 340 sanciones, agregó el funcionario, pero a pesar de que se han colocado contenedores existen personas a las que se les paga por tirar la basura y no lo hacen en el lugar destinado.



Barraza Almazán explicó que una vez que se notifica a la persona tiene seis días para limpiar, en caso de no acatar el aviso realizado por Servicios Públicos Municipales se le aplica una multa de seis mil pesos y en caso de reincidir son 12 mil pesos.