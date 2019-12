Hasta triple regalo recibirán abuelitos de "santocloses" hermosillenses

HERMOSILLO, Sonora.- Hasta doble y triple regalo recibirán los abuelitos de asilos adoptados por hermosillense en la campaña Adopta un abuelo en Hermosillo, en honor a Hernán Castillo.

Flor Armijo desde hace tres años ha realizado la labor de visitar asilos, ver sus necesidades y deseos y buscar algún "Santaclós" que pudiera adoptarlo y cumplirles sus deseos.

En este año estuvo a punto de no realizar esta tarea, pues hace apenas unos meses su abuelo falleció y estaba desanimada, pero ante la insistencia de la gente decidió continuar y ponerle el nombre de su abuelo a esta obra.

"Mi abuelo falleció hace cuatro meses y estaba muy reciente y pensaba no hacerlo este año, pero la gente me mandaba inbox y me preguntaban cuándo va a hacer lo de los abuelos y decidí sí hacerlo", platicó.

Desde hace algunas semanas en Facebook publicó los deseos de los abuelitos y salieron muchos adoptantes, empresas que adoptaron un asilo completo, y ante la buena respuesta de la gente, habrá quienes reciban dos o hasta tres regalos.

"Tuvimos que dobletear, un asilo lo adoptaron tres veces y está bien, porque nunca les va a sobrar un pants, pantuflas o lo que hayan pedido, también llevaron despensas, pañales, gorros tejidos, material de limpieza", comentó.

El domingo se realizó la colecta de los regalos y ya se entregó en uno de los cuatro asilos, el resto será llevado este martes y el resto de la semana, cuando ya estén completos.

Entre cuatro asilos se logró que adoptaran a cerca de 250 abuelos que esta Navidad recibirán de muchos "Santaclós" hermosillenses el regalo que ellos pidieron.