Hasta tres veces al mes vandalizan tanques de Aguah

HERMOSILLO, Sonora.- En Hermosillo existen cuatro tanques de abastecimiento de agua que son vandalizados constantemente y generan problemas que afectan a la población, señaló Herman Valenzuela Salas.

El coordinador de Operaciones de Agua de Hermosillo indicó que al mes se reciben de dos a tres reportes por daños a la infraestructura, así como robo de cableado eléctrico y de algunas piezas de materiales de acero.

Son piezas o arreglos que no son muy costosos, los costos aproximados son de seis a diez mil pesos, tal vez no sean muy altos, pero nos pega más en el servicio, por eso me gustaría aprovechar e invitar a los ciudadanos a que nos apoyen reportando a las autoridades", dijo.