Hasta los cubrebocas dejan pasajeros en los camiones

Al final de la jornada, choferes del transporte urbano suelen encontrar la basura que algunos usuarios dejan en los camiones, a lo que ahora se suman los cubrebocas, afirman los operadores.

En un sondeo realizado ayer con trabajadores del volante coincidieron que a veces encuentran hasta cuatro tapabocas diarios que la gente abandona y ellos no cuentan con el equipo para retirarlos.

Héctor Sesma, operador del transporte, explicó que él prefiere esperar a que los trabajadores de limpieza den servicio a las unidades en los Centros de Pernocta y se hagan cargo de estos desperdicios.

Otra cosa en la que coincidieron es que no les pueden decir nada a los usuarios cuando los ven que tiran el cubrebocas, porque se molestan y lo mismo pasa si los invitan a utilizarlos antes de abordar la unidad, cuando no lo portan.

Tiran los cubrebocas, de los desechables, en suelo yo no los recojo porque las unidades las limpian allá en el trabajo, allá los limpian ellos. No les puedo decir nada porque a la gente se le echa la gente encima a uno”, manifestó.

HASTA CUATRO DIARIOS

Lucio López, otro operador, dijo que a diario halla hasta cuatro cubrebocas al interior de la unidad y tiene otro problema: No cuenta con guantes y bolsa para recogerlos.

“Los veo, cuando llego a cada punto, yo bajo la basura y lo que traigo, lo tiro para abajo, no lo echo en una bolsa porque no traigo, no traigo guantes, yo no más los empujo con los pies para abajo”, señaló.

Los trabajadores detallaron que siempre han encontrado desechos como servilletas, bolsas de papitas, botellas de plástico y de vidrio.