“Hasta les dije a mis hijos que hoy iba a festejar”: Don Pascual, al recibir su vacuna

HERMOSILLO.- De forma tranquila y ordenada, Hermosillo concluyó ayer el proceso de vacunación contra el Covid-19, en adultos mayores de 60 años que recibieron la primera dosis.

Me siento muy feliz, yo pensé que ya no me iba a tocar porque no alcance la semana pasada, pero ahorita me siento muy contento, incluso hasta les dije a mis hijos que hoy iba a festejar”, expresó sonriente Pascual Duarte, de 60 años.