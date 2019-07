Hará jornada de cortes de cabello por su hermano

HERMOSILLO, Sonora.- Reunir el dinero que su hermano necesita para recuperar la salud es la meta que Leslie busca cumplir hoy con una jornada de cortes de cabello en el Jardín Juárez; su costo serán los donativos en efectivo que los hermosillenses puedan dar.



Leslie Rivera Bernal, quien se desempeña en el rubro de belleza desde hace ocho años, detalló que Frank Rivera, su hermano, fue internado el pasado sábado en el Hospital General del Estado (HGE), por una enfermedad infecciosa.



"Él tiene 26 años y está ahí desde hace una semana, porque tiene una bola, no sé como la llaman los doctores, pero es pus, es infección, una bola arriba del riñón y abajito del pulmón, o sea entre los dos órganos.



"Y ocupan sacársela, pero para hacerlo es necesario un catéter que cuesta más de 27 mil pesos y luego otras mangueras de cuatro o dos mil pesos, entonces se ocupa mucho dinero", explicó.





¡ANÍMESE!



La joven de 23 años indicó que para que Frank pueda ser intervenido, realizará con ayuda de su esposo y cuatro personas más, una jornada de peluquería y barbería para mujeres, hombres y niños.



"Sería ir a cortar el cabello, nosotros somos de una peluquería y mi esposo de una ‘Barber Shop’; vamos a estar en el Jardín Juárez sin cobrar una tarifa fija, nada más lo que la gente guste donar y todo sería para mi hermano", describió.



Estarán desde las 09:00 de la mañana en el sitio y se irán cuando comience a oscurecer.



"Todavía no sé exactamente en dónde estaremos, pero yo tenía pensado que fuera en el Centro del Jardín Juárez, donde está la placita, pero si no, estaríamos por un ladito", puntualizó.



Leslie enfatizó que confía en la nobleza de los hermosillenses y espera que acudan muchas personas a cortarse el cabello, pues cada una de ellas puede hacer la diferencia para que Frank recupere su salud.



"Yo no puse precio específico porque mucha gente no puede o no tiene tanto dinero, pero con lo que gusten apoyar, nosotros vamos a estar ahí muy agradecidos y brindándoles el servicio", añadió.