Todos los días acuden a la clínica 37 del Seguro Social para vender sus productos y a diario escuchan rumores de nuevos infectados por coronavirus.

Magdalena Duarte, de 61 años, vende cada mañana por fuera de este hospital nopales, semillas, garapiñados y semitas a quienes acuden a un servicio médico a acompañar a algún paciente.

No dejan entrar a más de dos personas, una persona nomás y acompañada depende de la edad que tenga, he oído muchos comentarios que hay infectados atendidos, pero yo digo que son mentiras”, dijo.

A pesar de lo contagioso que es el Covid-19 no cree que ella esté en riesgo por estar afuera de un hospital con la venta de sus productos; los derechohabientes acuden con cubrebocas y procuran el gel antibacterial para disminuir el riesgo.

“Pienso que son hasta mentiras, se me figura que es más por la economía que va a subir todo y lo están tapando, eso me imagino yo porque han pasado muchas enfermedades y no ha pasado esto”, señaló.

Para ella lo que más cree que le afectará es el alza de los precios de productos básicos que han ocurrido en los supermercados.

Apuntó que si no trabaja no come y no podrá comprar las medicinas que ocupa para la salud de ella y de su esposo que viven en la colonia Las Pilas.

SIN MIEDO

Jesús Rafael tiene 20 años con su trabajo en la acera de la Clínica 37 del Seguro Social y no tiene miedo a enfermarse del coronavirus porque es más la necesidad de trabajar y llevar el sustento a su hogar.

“Las necesidades que cubre uno, ni el miedo, ni los médicos, nadie va a resolver nuestros problemas en México, la tenemos que resolver cada quien”, manifestó.

Mientras la pandemia no le quite las fuerzas para seguir trabajando, subrayó, él seguirá en su negocio de productos regionales que tiene frente a esta institución de salud.