Hacen falta donadores voluntarios de sangre en Cajeme 

Ciudad Obregón.- Con la pandemia la llegada de donadores voluntarios o altruistas de sangre al Banco de Sangre de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS en Cajeme disminuyó, y actualmente solo cuentan con 15, informó Rosa Ícela Nafarrate Cota.

La encargada del Banco de Sangre, expresó que cualquier persona que lo desee, y que pase las pruebas necesarias, puede convertirse en un donador regular, pudiendo los hombres donar hasta cuatro veces por año y las mujeres tres.

“El rubro de salud tuvo afectaciones por la pandemia, todavía estamos en pandemia, pero no en pico como tal, esta afectación fue sobre todo en los donadores voluntarios o altruistas, teníamos un listado de 25 y se redujo a 15”, indicó.

Comentó que aunque cuentan con reserva de sangre para emergencias, para cubrir cirugías programadas requieren de donaciones familiares o de reposición, y que en ocasiones las intervenciones se retrasan por no contar con estas.

Es importante, mencionó, tener cultura de la donación, y que no solamente se acuda a apoyar cuando algún conocido o familiar lo requiera, si no, ayudar a la comunidad en general siendo voluntario.

Los requisitos, explicó, para ser candidato a donador altruista son bastantes, pero por mencionar algunos se tiene que tener de 18 a 65 años de edad, estar lo más sano posible, no acudir desvelado, no tener un ayuno de más de 12 horas y no estar en tratamiento médico.

Para saber:

Si alguna persona está interesada en ser donador voluntario tiene que acudir de 7:00 a 13:00 horas al banco de sangre ubicado a un costado de la UMAE sobre la calle prolongación Hidalgo, donde será orientado por un médico.