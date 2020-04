Hace letreros a mano para buscar trabajo... y le llueven ofertas

“Busco trabajo en rancho, tengo experiencia en el manejo de ganado, también sé capar, ordeñar, hago queso y domo potros. Mi nombre es Ángel Medina, de 44 años, sin malos vicios”, se leía en una hoja de cuaderno pegada en varios postes de la ciudad. Gracias a eso ya tiene empleo.

Las circunstancias de la vida pusieron en una situación complicada a Ángel Medina: Primero perdió a uno de sus hijos y luego se quedó sin empleo; pero gracias a que pegó en varios lugares unos letreros que hizo a mano en los que pedía una oportunidad, su búsqueda tuvo eco cuando se compartió la imagen en redes sociales: Tuvo más de 30 ofertas.

“Gracias a eso me llamaron desde Guadalajara para ofrecerme trabajo.

Voy a trabajar con un señor en una palapa que está para San Pedro, allá me voy a quedar y voy a cuidar el negocio, y está bien porque la verdad me urgía conseguir trabajo, porque mi hijo estudia y trabaja pero como ahorita no hay trabajo pues ahí está en la casa y uno pues tiene que salir a buscar“, manifestó.