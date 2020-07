Hace 14 años atropellaron a su familia; nada fue igual

Hace 14 años la vida de la familia de René Roberto Eman dio un giro drástico: Fueron atropellados por un automóvil. El resultado fue que su esposa murió y su hija, en aquel entonces de 2 años de edad, ya no volvió a caminar.



Hace apenas cinco años René Eman, de 62 años de edad, sufrió una embolia, la cual le quitó parte de la movilidad de un lado de su cuerpo, afectando aún más su día a día, ya que él es quien se encarga al 100% del cuidado de su hija.



“Todos los días salgo a vender una caja de mazapán, antes vendía manzanas con dulce o enchiladas, pero ya no puedo hacerlas y uno tiene que buscarle la manera porque yo pago renta y ahorita se ha puesto bien difícil.

“Me vengo a vender los mazapanes todos los días y me traigo a mi hija porque no la dejo sola nunca, ella siempre anda conmigo y como nuestra casa está aquí cerquita pues nos venimos caminando, a veces vendo toda la caja pero otros días no y a veces no me completo para pagar la renta”, contó.



UNA CAJITA DE MAZAPANES

René Eman vende los mazapanes en un supermercado ubicado sobre el bulevar Cárdenas y Simón Bley, donde de 09:00 a 16:00 horas ofrece este dulce con la esperanza de reunir el efectivo posible y poder comprar despensa y pañales para su pequeña.



El andar no es fácil, mucho menos empujar una silla de ruedas con una mano, ya que la otra, debido a la embolia, no tiene la fuerza suficiente para hacerlo, pero eso no ha impedido que salga a diario a buscar el pan de cada día y así brindarle a su hija alimento.



René Eman y su hija Blanca, de 16 años, esperan la solidaridad de los hermosillenses, ya sea para recaudar dinero que les ayude a pagar la renta y comprar alimentos, o donarles despensa, pañales para adulto y ropa.



“Ahorita las ventas están muy mal porque casi no hay gente en la calle pero uno hace la lucha”, afirmó, “yo tengo que comprarle las cosas a mi hija, tengo que pagar los servicios y la renta de la casa; estaba atrasado pero gracias a Dios me ayudaron a pagarla, ahora tengo que juntar para el otro mes”.



René Roberto Eman, de 62 años, era bolero, pero ahora vende mazapanes afuera de un centro comercial.



EN CORTO

Puede comunicarse con René al teléfono 63 71 24 36 80.