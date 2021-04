"¡Hablemos!": Discuten evolución de los derechos de la mujer en el mundo

HERMOSILLO, Sonora.- Para discutir acerca de la evolución de los derechos de la mujer en el mundo, se llevó a cabo por parte del Instituto del Deporte y Juventud de Hermosillo la mesa juvenil ¡Hablemos!, en donde cinco jóvenes destacadas ofrecieron sus puntos de vista acerca del tema.

La moderadora de la actividad Michelle Félix Soto presentó a cada una de las participantes y partió inicio con la pregunta acerca de ma equidad de género.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ximena Espinoza presidenta de Girl Up del Desierto y estudiante de Veterinaria, explicó que cuando se habla acerca de la equidad de género las mujeres ya están en una posición de igual ante la ley pero la cultura misógina y machista influye en la vida de las mujeres.

"Cuando hablamos de equidad de género se nos olvida que ya nos encontramos en una posición de igualdad en la ley pero la cultura machista nos va a someter en todo esto, no el únicamente ser iguales ante la ley sino también tener especificaciones en la misma ley para poder llegar esta accesibilidad a la vida libre que se necesita para todas las mujeres", expresó.

Las jóvenes estuvieron de acuerdo en agregar protección a las mujeres no sólo en los ámbitos políticos, sino también laborales, además de reconocer los beneficios que los movimientos feministas actuales han traído consigo en materia legal, como es el caso de Ley Ingrid y Ley Olimpia.

"Cada reforma, cada ley, cada lugar y cada cosa que hay para las mujeres ha costado años, no es como que lo perdimos y nos lo dan. Si tenemos algo es porque nos lo hemos ganado ", dijo Montserrat Corona, estudiante en Derecho de Unison y miembro de organizaciones como He for She y Chaviza Revolucionaria Sonora.

De igual manera, las expositoras manifestaron sus ideas acerca de los estereotipos de genero y los roles, los cuales encasillan al género femenino al momento de dar un paso en el ámbito profesional.

"A las niñas nos regalan muñecos y a los niños les regalan carritos. Desde chiquitas debemos de cambiar la forma de pensar y decirles a las niñas que pueden ser grandes astronautas, ingenieras, científicas", añadió Ana Quijada, estudiante del Tec de Monterrey y ñresidenta de Girl Up Steam.

Megan Aganza, estudiante en Relaciones Internacionales en Tec de Monterrey Campus Sonora Norte y participante de Modelo de las Naciones Unidas y presidenta fundadora de He for She aseveró queA las mujeres solamente se les ve como máquinas de bebés o para encargarse del hogar.

"Yo siento que se nos ve como incubadoras, la esposa y un objeto. Las ideas misóginas están en todas partes, desde donde vas a comsumes hasta donde estudias", resaltó.

Por ello, para continuar en la lucha de los derechos humanos, las ponentes realizaron un llamado a la sociedad a ser empática, así como tener organismos que hagan cumplir la ley en cuestión de agresiones a las mujeres.

"Nos toca escuchar a las historias de mujeres que han pasado por algo, es importante tener a gente que nos pueda llegar a representar y que nos escuche, puntualizó, Ximena Espinoza.