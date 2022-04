Habitantes de Miguel Alemán acuden temprano a la consulta de Revocación de Mandato

MIGUEL ALEMÁN, Sonora.- Las elecciones en el Poblado Miguel Alemán comenzaron y antes de que abrieran las casillas las personas ya hacían fila.

La votación en la primaria Fernando Enriquez Enriquez abrieron casillas a las 8:00 horas y otras a las 9:00 horas porque faltaron integrantes funcionarios de mesas receptoras de casillas.

Zahira Zulema Coronado, de 25 años, presidenta de casillas, comentó que es la primera vez que participa en la organización de la contienda electoral.

Conmigo no vino la secretaria, me pusieron una suplente, ya teníamos suplente por si alguno no venía y se atrazó la votación", dijo.