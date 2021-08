HERMOSILLO: Hermann Neudert se abre camino a través del lente

HERMOSILLO.- Desde niño, Diego Hermann Neudert Alatorre se interesó por el cine, pero no se imaginó el camino que iba a iniciar para convertir su sueño realidad; ahora la pasión por lo que hace lo llevó a ganar un premio.

Las Rancheras fue distinguido como Mejor Cortometraje Mexicano en Línea en 2018. Este 12 de agosto se celebra el día Internacional de la Juventud y Diego recomendó a los jóvenes animarse a comenzar sus proyectos.

La curiosidad por los videos y el cine inició alrededor de los 8 años al ir a casa de sus tíos. Él y sus hermanos actuaban en los videos que hacía su primo para después verlos con la familia al final del día.

Empecé porque eso me hacía sentir vivo, en su momento yo no lo entendía, pero ya con el tiempo empezó a tomar forma esa manera de verlo, esa es mi manera de poder expresar lo que tengo dentro, relató.

En preparatoria, cuando muchos aún no sabían qué iban a hacer de su vida profesional, él ya lo tenía decidido. Mencionó que grababa videos de todo tipo en un proyecto de YouTube que tenía con sus amigos y familia.

En su momento también quise ser futbolista o luchador de la WWE, pero esas cosas no me movían tanto como hacer videos. Se me hizo muy natural dedicarme a eso y hubo un momento en que dije quiero dedicarme a hacer cine, expresó.