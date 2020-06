Gusta a Alexia Karime cantar

HERMOSILLO, Sonora.- La impotencia, la rabia e indignación siguen después de once años del incendio de la guardería ABC, pero para Zulema Ortiz ver crecer a su pequeña Alexia Karime Galindo Ortiz es su mayor satisfacción.



Desde muy pequeña Alexia ha reflejado ser madura con el tema de la estancia infantil, desde entender que sus compañeros se fueron hasta que hoy en día no hay justicia para sus 49 amigos que se fueron al cielo.



Zulema Ortiz dijo que recordar esta fecha es triste pero con sentimientos encontrados, pues su hija está viva, con secuelas, pero viva y creciendo cada día, siendo una joven de bien, simpática y madura, con metas que espera cumpla, pues es una soñadora con los pies bien puesto en la tierra.



“Le doy gracias a Dios porque a pesar de las afectaciones que ha tenido en su salud, es una niña muy activa a pesar de todo de las terapias sicológicas, de los medicamentos que toma de los viajes que hacemos para su salud, ella siempre está activa y participar por la justicia de sus 49 amiguitos”, manifestó.



El 5 de junio de 2009 se registró el incendio en la guardería localizada en la colonia Y Griega, incidente que dejó 49 menores muertos y 106 personas lesionadas, entre ellos 24 pequeños que sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado hasta en 80% de su cuerpo, él entre ellos.



EL DON DE ALEXIA



En las marchas, vigilias y actividades que se hacen cada año para conmemorar el 5 de junio, Alexia siempre participa en algo, ya sea cantando o dedicando algunas palabras a sus amigos que ya no están y para quienes sobrevivieron y luchan aún por su salud.



“A Alexia le gusta cantar y me dice que como Dios le dio ese don lo va a seguir haciendo, porque por algo Dios no se la llevó y por eso sigue cantándole a sus amiguitos.



“Cuando ella nos dice cosas así nos sorprende ver lo madura que es, lo centrada pero también sabemos que Alexia hará algo grande y nosotros la apoyamos en todo”, contó.

A sus 12 años y cursando primero de secundaria, Alexia se destaca en todo, desde ser una alumna aplicada de buenas calificaciones, como una joven que hace infinidad de actividades.

LA JUSTICIA NO LLEGA

Para cada uno de los papás ABC la justicia no ha llegado y no saben si realmente llegará, pero el enojo ahí está y no se va a ir tan fácilmente.

“Ya son once años de esta tragedia y siento mucha impotencia, coraje y tristeza de tantos años y no vemos a nadie en la cárcel, se ha sufrido mucho durante todo este tiempo, durante todo este Víacrucis, para mí ha sido así, un Víacrucis que hemos pasado todos.

“Pero ver a Alexia es mi motor, mi mayor motivo de que si caigo en depresión ella me levanta porque la veo tan activa con esas ganas de vivir, de comerse el mundo y yo tengo que seguir de pie por ella y para ella”, indicó.



LAS AFECTACIONES

Después del incendio y de que Alexia sobreviviera, las afectaciones en su salud surgieron, pues el humo que inhaló fue el detonante para que el asma surgiera, pero ni eso la ha detenido.

“Nos dijeron que tendía neumonitis por la inhalación al humo, lo cual se convirtió en asma y en Estados Unidos le hacen un estudio para medir el aire que entra a sus pulmones, aparte tiene dermatitis, es muy delicada de la piel y usa jabones especiales, bloqueadores.



“Le retiraron la vesícula hace tres años y siento que por tanto medicamento y no sabemos si los usará de por vida, me dicen que como puede aliviarse hoy no podrá aliviarse nunca, también le descubrieron síndrome del colon irritable que es por los nervios, terapias, pero dentro de lo que cabe está bien aunque el dolor sigue y persiste”, agregó.



Para Zulema Ortiz es un milagro que su hija esté viva y eso se lo agradece a Dios todos los días y por eso seguir luchando por la justicia que aún no llega y por la salud de Alexia.



Alexia se resguarda del Sol en una pared que tiene un rótulo, donde se exige justicia para las víctimas del incendio ABC.



Zulema Ortiz, mamá de Alexia Karime.