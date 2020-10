Gracias al ladrido de “Chueca” logra salvar su vida

HERMOSILLO.- Cuatro viviendas quedaron hechas cenizas durante un incendio ocurrido en la invasión Guayacán; Lucía Romero una de las cuatro afectadas contó que fue su mascota, una perrita de nombre “Chueca”, quien la alertó de las llamas y pudo salir ilesa.

Comentó que el miércoles por la noche vio que sus vecinos hicieron una fogata y ella se fue a dormir, sin pensar que más tarde el fuego se extendería.

Fue gracias a su perrita de raza criolla, color negro, de nombre “Chueca” que se enteró de que algo estaba pasando, porque empezó a rasguñar las paredes del cuarto de cartón y a ladrar insistentemente.

A mí me avisó la perrita, mi perrita me avisó, me hizo escándalo en la puerta y cuando salí ahí estaba la lumbre ahí. Sabía que había una alumbrada, pero no que iba agarrar el cuarto”, comentó.

Fue cerca de las 02:30 horas cuando ocurrió el siniestro en uno de los predios de la invasión Guayacán, y el fuego quemó cuatro casas de cartón, el lugar queda sobre la Olivares Final al Norte de Hermosillo.

Cuando el fuego se extendió a su cuarto de cartón y de madera Lucía estaba sola, dormida y gracias a “Chueca” se percató del incendio y salió ilesa, pero perdió todo lo que tenía.

“Dios que la movió a ella para que me despertara porque me quedé dormida un ratito, pero nunca me imaginé que fuera a pasar eso”, señaló.

Su esposo es velador y no estaba en ese momento, otras dos de sus vecinas también estaban fuera de sus casas porque pasaron la noche en un hospital en atención a una de sus familiares y en la cuarta casa afectada fue donde inició el fuego y ahí lograron salir a tiempo.

MÁQUINA DE COSER

Una de las pertenencias que más le puede a Lucía que se le haya quemado son las máquinas de coser, una que recién le habían obsequiado, ni siquiera la llegó a usar y la otra que era prestada. Ella se dedica a elaborar costuras para conseguir una entrada extra en su casa.

“Dejé de trabajar porque me lastimé la rodilla y empecé a hacer costuras y esa máquina me la prestó mi vecina para que yo pudiera mantenerme, de ahí sostenerme”, expuso, “recién me habían regalado la otra para que yo pudiera seguir con mis costuras, pero no las alcancé a usar”.



¿PUEDE AYUDARLOS?

Las necesidades de las cuatro familias ya eran bastantes antes del incendio, pero lo que más necesitan ahora son:

Tinacos para almacenar agua, láminas, barrotes de madera para reconstruir sus viviendas además de colchones, ropa, un paquete de útiles escolares, muebles y una máquina de coser para Lucía.

Para apoyar a cualquiera de las familias afectadas puede llamar al:

66-21-63-59-50