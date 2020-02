Gobierno de Célida López fija postura ante manifestaciones contra violencia hacia la mujer

HERMOSILLO, Sonora.- El Gobierno municipal de Hermosillo, encabezado por la alcaldesa Célida López Cárdenas, emitió su postura en relación a los movimientos de manifestaciones públicas contra la violencia hacia la mujer y el feminicidio como “Un día sin Mujeres”, “El Nueve me mueve”, entre otras programadas para el próximo 9 de marzo:

1. Mantenemos una postura de respeto y tolerancia a todo movimiento o manifestación pública tendiente a combatir cualquier tipo de violencia y, en especial, contra las mujeres.

Es una tarea de todas y todos fortalecer las condiciones para que toda la sociedad, mujeres y hombres vivamos en paz.

2. Las funcionarias y funcionarios del Gobierno Municipal de Hermosillo, tenemos el compromiso y la responsabilidad mayor que es la de servir a la ciudadanía al formar parte de la Administración, para eso fuimos contratados y electos.

Asimismo nuestra responsabilidad en ese sentido, es de cumplir con nuestra obligación. Hay labores que no pueden descuidarse porque representan un perjuicio a la ciudad y sus habitantes. Asimismo, existen reglamentos, normatividad y código de ética que nos rigen como funcionarios públicos para cumplir con el cargo y trabajo que tenemos en el Ayuntamiento de Hermosillo.

3. Es importante señalar que como autoridad municipal, tenemos la responsabilidad de trabajar, todas y todos juntos, haciendo lo que nos corresponde para prevenir la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, niños y hombres.

Tenemos la obligación de trabajar por un régimen de paz, de concordia, de estabilidad. No podemos pronunciarnos a favor de un paro nacional, sino al contrario, como gobierno, tenemos la obligación y la responsabilidad mayor de servir, sin embargo, la premisa es respeto y tolerancia así que respetaremos a las funcionarias que decidan no presentarse a trabajar ese día, a quienes aseguramos no habrá ningún descuento ni sanción, pero es importante estar conscientes de nuestras responsabilidades.

Ese día, los servidores públicos que asistan a trabajar podrán vestir del color que quieran hacerlo y portar cualquier distintivo que libremente elijan.

4. Estamos convencidos que tenemos que impulsar un cierre de filas y todo un movimiento hacia el seno familiar, reforzar los valores de nuestras hijas y de nuestros hijos.



Debemos rescatar y fortalecer los valores que fortalezcan a las familias mexicanas, con educación y con respeto. Por supuesto no queremos que ninguna mujer o niña sufra violencia y mucho menos sea víctima de feminicidio.