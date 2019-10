Gobernadora Pavlovich realiza jornada de servicios en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Con la prestación de más de 3 mil 500 trámites y servicios en beneficio de los hermosillenses, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano encabezó la Cuarta Jornada de Servicios “Unidos por Ti”, que el Gobierno del Estado realiza a través de la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora (Sedesson).

“Yo estoy muy contenta porque es la forma en que realmente nos podemos acercar en esta escuela, se está haciendo también un Mercadito del Ahorro, hay patrocinadores que nos ayudan, lo que se vende es a muy bajo precio, y lo que queda es para esta escuela, es un ‘ganar-ganar’ en todos los sentidos; todo lo que se requiera acercar a la comunidad y de forma rápida poderlo hacer mucho más fácil”, expresó.

En esta jornada, a través del programa “Soy Pilar”, se entregaron recursos por más de 626 mil 644 pesos para 29 jefas de familias que solicitaron apoyo para impulsar proyectos productivos y de esta forma contar con ingresos propios para beneficiar a sus familias.

SE BENEFICIAN CIUDADANOS

Algunos de los beneficiados fueron María Teresa Covarrubias y María Francisca Arias Ureña, quienes aprovecharon esta jornada para realizarse chequeos médicos y trámites en el Registro Civil.

“Muy buena, yo estoy aprovechando todo lo que hay aquí, gracias a Dios, esto debería hacerse en todas partes; vine al doctor porque no encontraba mi medicamento y aquí me lo dieron, tuve la consulta, me hicieron un chequeo de mis lentes, me tomaron el azúcar, me regalaron unas plantas y también aproveché este mercadito que pusieron porque está muy barato”, dijo María Teresa.

“Vine a checarme la presión, y como soy diabética a checarme la glucosa, y a solicitar unas actas de nacimiento”, comentó María Francisca.