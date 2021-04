Gloria Elena se vacuna para honrar memoria de su esposo

En un acto lleno de amor y compromiso, Gloria Elena González Lucq asistió ayer a recibir su vacuna contra el Covid-19, para honrar la muerte de su esposo, quien falleció hace 8 semanas, víctima del virus.

“Vine muy conmovida, la verdad, porque él también deseaba recibir la vacuna y me acuerdo de él, porque aquí estuvo también conmigo”, dijo conmovida hasta las lágrimas.

“Cuando me pusieron la vacuna, la verdad fue como si estuviera aquí al ladito mío, incluso cuando me preguntaban que si tenía miedo, yo les decía que si por mí fuera yo hubiera sido la primera en venir a vacunarme y gracias a Dios ya me tocó”, expresó.

Las personas que están dudosas si vacunarse o no, la verdad ni lo piensen, tengan más miedo a estar intubados, (que) a un piquete, porque la verdad las secuelas de la vacuna deben ser mínimas a las del covid”.

Gloria Elena, quien también se contagió del virus, recordó cómo ella y su esposo, Bernardo Tovar Guzmán, vivieron esta difícil enfermedad que terminó por arrebatarle la vida a su cónyuge.

En el proceso, relató, vio cómo su esposo comenzaba a sufrir de dificultad respiratoria, al punto de perder el aliento, despidiéndose de él 16 días antes de su muerte, cuando lo tuvieron que hospitalizar.

“Nosotros estuvimos encerrados tres meses, pero tenemos un negocio, y cuando estábamos en la remodelación para empezar otra vez, en ese transcurso, en esa semana, nos contagiamos”, contó.

“Fuimos a Anticipa a que nos hicieran el examen dos veces, la primera vez salimos negativos, la segunda vez, ya positivos, pero él ya estaba muy malo, lo internaron, duró 16 días en el hospital y 4 intubado”, recordó.

Esos días fueron extremadamente difíciles, pues no sólo tuvo que lidiar con los síntomas del Covid-19, sino que estaba separada de su esposo.

COMO SI ESTUVIERA A SU LADO

El virus fue menos agresivo en ella y pudo recuperarse a las semanas, por eso decidió honrar el recuerdo de su esposo y el amor que se tenían vacunándose, ya que sabía que era algo que él también anhelaba y poder hacerlo, fue sentir como si estuviera de nuevo a su lado.