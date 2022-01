Gladys inicia 2022 cumpliendo su sueño de tener estufa en casa gracias a hermosillense

HERMOSILLO, Sonora.- Gladys Bravo López inició el año con el pie derecho, al cumplir su deseo de tener una estufa para su casa, gracias a la generosidad de los hermosillenses que se la donaron.

A pesar de los difíciles momentos que vivió en el 2021, después de perder en un incendio su casa, y todas sus pertenencias, Gladis Bravo López celebró el Año Nuevo junto a sus hijas, Génesis y Bella, en el cuarto de lámina que construyó donde antes estaba su vivienda.

La mujer, quien trabaja todos los días en una construcción para sacar a las niñas adelante, contó a EL IMPARCIAL que aunque se sentía muy afortunada de tener salud y un cuarto donde dormir, deseaba poder tener una estufa para no tener que atizar todas las mañanas, ni exponer a sus hijas al frío y lluvia.

Cumple hermosillenses el sueño de Gladys

Grande fue su sorpresa cuando lectores de este medio editorial, en menos de una hora de que se publicará su petición, ya le habían hecho su sueño realidad, donándole una estufa completa y en buen estado para prepararle alimento a sus pequeñas.

"La verdad no lo podía creer cuando vi llegar la estufa; aún no lo puedo creer, estoy conmovida hasta las lágrimas", compartió emocionada Gladys.

"Llego un señor y me dijo que me la mandaba una señora, que él tampoco conocía, pero que ambos vieron la noticia en el periódico, y que a través del Facebook se pusieron de acuerdo, porque la señora no tenía como traerme la estufa y él puso su carro para eso", explicó.

Bravo López agradeció mucho la acción de estos "ángeles anónimos", como ella los llamó, les mando bendiciones, y deseó que todas las familias pudieran tener la suerte que ella, al recibir tanta bondad en este inicio de año.

Aseguró que su deseo ahora sería seguir sacando a sus hijas adelante, y poder estar lista para inscribirlas a la escuela este próximo año, y que ellas también puedan cumplir sus sueños.

A un mes de la tragedia

Fue el pasado 20 de noviembre cuando la familia perdió todas sus pertenencias, junto a otras ocho familias, en un incendio que se suscitó en la Invasión Guayacán.

El siniestro sucedió durante la madrugada, debido a un corto circuito, y desde entonces la mujer tuvo que trabajar horas extras, buscar con quien dejar encargadas a sus hijas, y pedir apoyo a organizaciones para poder volver a formar su casa.

Pues gracias a Dios DIF me donó una parte de las láminas, otras una señora, pero lo demás fue con trabajo; a veces si podía me quedaba más tiempo para qué me tocará un poquito más no buscaba la manera", expuso.

"No fue fácil, pero ellas (sus hijas) eran en lo que pensaba, porque tenía que buscar la manera, y si se pudo",dijo.

El 31 de diciembre la familia pudo pasar la noche en su nuevo hogar, y tener una deliciosa barbacoa de cena, siendo fruto del esfuerzo de Gladis durante las últimas semanas.