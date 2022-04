Germán y su mamá preparan unos ricospostres con causa

HERMOSILLO, Sonora.- Convencida de que el autismo no es una condición que limite las funciones de las personas, Karla Fernanda Quiroz Sánchez decidió abrir un negocio de galletas y postres con su hijo Germán, de 19 años, quien tiene autismo.

La madre de familia narró que, luego de quedarse sin trabajo debido a la pandemia, decidió tomar un curso sobre emprendimiento y así comenzar “Sweet Heart”, su negocio de postres con causa.

Buscando la manera de obtener recursos y un ingreso, así como mantenerlo (a Germán) ocupado, se me ocurrió hacer las galletas ‘concienciadoras de autismo’”. “Yo lo involucré”, explicó, “al estar pensando qué podíamos hacer, se me ocurrió lo de las galletas y yo le dije que si quería ayudarme a pintar galletas y me dijo que sí”.