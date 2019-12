Gerardo crea más de 300 cruces en un año

HERMOSILLO, Sonora.- Lo que inició como una actividad para aprovechar su tiempo libre y ocuparse, se ha convertido en el negocio de Gerardo Zayas Almada, quien con sus propias manos y múltiples materiales elabora cruces de distintos tamaños y estilos.

"La casa de las cruces", como ha llamado a su negocio, se ubica en la colonia Valle Verde y entre sus paredes cuelgan cerca de 200 cruces, de las más de 300 que él mismo ha fabricado en este año.

Gerardo fue comerciante toda su vida, pero a inicios de año decidió jubilarse por problemas de salud, aunque el tiempo libre no hallaba cómo llenarlo y decidió comenzar con una actividad artesanal.

Primero empezó a hacer unas macetas grandes con tambos de 200 litros que cubría con tablas y remaches y pintaba de forma rústica y un día fabricó una cruz y no pudo parar, pues ya lleva más de 300 elaboradas.

"Esta actividad empezó hace un año, me jubilé y vi la necesidad de tener una actividad y empecé a hacer las macetas, inmediatamente brinqué a las cruces, no sé por qué motivo y ahorita se trata de hacer muchas, muchas cruces", platicó Gerardo.

Con sus manos y un serrucho comenzó a hacer estas figuras de madera, después incorporó remaches, cuentas de bisutería, azulejos, cantera, corchos, piedras, corcholatas, metal, material reciclable, hasta del "fierro viejo" que encontraba y aprendió sobre la marcha.

"De repente hice una cruz y de ahí me dijeron ‘qué bonita’ y empecé a hacer otra y otra y ahí seguí, la idea es seguir haciendo muchas cruces, quisiera llegar a romper el récord de cruces, voy a hacer muchas, y si no las vendo, voy a seguir haciendo", mencionó.

DE TODO TIPO

Después adquirió una cortadora, una lija eléctrica y otros aparatos que le facilitaron el trabajo y en cada cruz que fabrica, explota su creatividad para hacer cada una distinta a la otra.

"Hay una cruz con mucho material reciclado de un taller mecánico, alambre de púas, rebaba de torno, hay unas pintadas a mano, con incrustaciones de piedras, no tengo un patrón, empiezo una cosa y la termino como me da la gana y Dios me da a entender", dijo.

Entre todas las cruces que ha hecho hay una especial y es una con las mismas medidas que la cruz original que cargó Cristo, mencionó, que además está hecha con durmientes de ferrocarril.

"Esa me llama la atención, está hecha con las medidas originales de la cruz de Cristo, tenemos otras trabajadas en madera rústica, trabajamos mucho metal y madera, también hay de cantera, de piso, usamos vidrio molido, en gran mayoría son materiales reciclados", agregó.

Su sueño es romper un récord mundial de colección y fabricación de cruces, pero por el momento lo toma como un hobby y un negocio que apenas inicia, con precios accesibles para quienes deseen coleccionar o regalar alguna cruz artesanal.