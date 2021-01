Genaro Luna quiere empleo o un cazo para hacer chicharrones

HERMOSILLO.- Don Genaro Luna Romero, de 77 años, busca trabajo de velador, guardia o cualquier empleo para sacar adelante a sus nietos y que puedan seguir con sus estudios.

El adulto mayor expresó que tiene un año sin laborar y ha sido un tiempo muy complicado, en el que ha pasado hambre y ha vivido de la caridad.

Lo que yo quiero es un trabajo o conseguir un cazo galvanizado para hacer chicharrones y poder tener un ingreso seguro y no andar pidiendo porque todos estamos pasando por situaciones difíciles por la pandemia. “Quisiera comprar una tablet para que mis nietos puedan seguir en la escuela, porque ni tele tenemos”, manifestó don Genaro.

En un cuarto hecho de pedazos de triplay con lonas y piso de tierra vive en la parte trasera del terreno de su hija Norma Luna, quien se encuentra sin trabajar, ya que está en tratamiento por cáncer de mama.

“La ayuda del gobierno no me la han dado, lo de mi ahorro, por trámites está atorado, pero mis nietos son el tesoro que me animan a salir adelante aunque aveces ya no tenga las fuerzas por la edad, quiero que ellos sean profesionistas que se defiendan en la vida”, expresó el abuelo.

Si usted desea apoyarlo puede marcar al 66-24-17-94- 87 o acudir a calle Sánchez Carreón, entre Atardecer y Amanecer, en la colonia Nueva Ilusión.