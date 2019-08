Gastón Pavlovich y scorsese vuelven con "The Irishman"

Con la oscuridad de una historia de mafia americana, Gastón Pavlovich presenta la nueva película "The Irishman", dirigida por Martin Scorsese y protagonizado por Robert de Niro y Al Pacino.



El proyecto producido por el sonorense, que llegará primero a las carteleras de cine y luego al catálogo de Netflix en otoño, estrenó ayer su primer tráiler donde muestra las oscuras y violentas imágenes de esta historia, donde luce la fotografía del mexicano nominado al Óscar Rodrigo Prieto y la ambientación de la década de los 60 a cargo de Bob Shaw.



Para este filme, Al Pacino dará vida al sindicalista "Jimmy Hoffa", mientras que Robert de Niro se pondrá en la piel del mafioso irlandés "Frank Sheeran".



Basada en el libro "I Heard You Paint Houses" de Charles Brandt, la historia pasará desde el asesinato de Bob Kennedy hasta la desaparición de Hoffa por la cual es involucrado

Sheeran.



La cinta escrita por Steven Zailan también contará con la actuación de Joe Pesci como "Russel Bufalino", Bobby Cannavale como "Felix ‘Skinny Razor’ DeTullio", Anna Paquin como "Peggy Sheeran" y Harvey Keitel como "Angelo Bruno".



Aunque la película no cuenta con fecha oficial de estreno en cines o en la plataforma Netflix, tendrá su primera proyección el 27 de septiembre en el Festival de cine de Nueva York en la Escuela Julliard. En ediciones pasadas de dicho evento se han proyectado cintas como "Life of Pi", de Ang Lee, "The Social Network", de David Fincher y "Pulp Fiction", de Quentin Tarantino.