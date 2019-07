Gabino en busca de recuperar el puesto

HERMOSILLO, Sonora.- La intensa competencia dentro del grupo motiva a Gabino Espinoza con volver a ser el portero titular del equipo de Cimarrones de Sonora, rumbo al inicio del Torneo Apertura 2019 del Ascenso MX.



El pasado semestre con Ricardo Díaz como el cancerbero en el once inicial, el sonorense no disputó un solo minuto con los "cornudos" en Liga y Copa MX. Su último partido fue por la jornada 6 del Apertura 2018 del 24 de agosto del año anterior.



El debut de Espinoza Ruiz en el arco de Cimarrones en el Ascenso MX fue la fecha 8 del Apertura 2016, y a partir de ahí se afianzó en la titularidad por los siguientes tres torneos y medio.



"Me considero una persona mentalmente fuerte, y he aprendido a soportar, a vivir con eso, trabajar de esa manera también, porque al final de cuentas es una manera diferente de trabajar. Aprendí de eso también, estando en la banca y apoyando a mi compañero.



"(En la pretemporada) Los tres hicimos buen trabajo, buenos partidos; hicimos cosas buenas, cosas que no nos salieron, pero tenemos que aprender del todo", declaró.



En cuanto al aspecto colectivo, el cancerbero de 28 años de edad reconoció que el mejor momento para corregir detalles siempre es en la pretemporada, con la finalidad de llegar en la mejor forma posible al inicio del certamen.