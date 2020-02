Funcionan cambios a Isaac Morales

HERMOSILLO, Sonora.- La victoria como local de 2-1 sobre Atlético Zacatepec en este Clausura 2020 del Ascenso MX se debió en gran medida a los cambios realizados en el once inicial y el planteamiento táctico desarrollado, aseguró el director técnico de Cimarrones de Sonora, Isaac Morales.

En comparación a lo que presentado de inicio en la fecha 2, el timonel de la escuadra "cornuda" modificó a cinco elementos en el cuadro titular: José Saavedra, Darío Medina, Martín Rodríguez, Pablo Gómez y Jonathan Vega.

Además, Óscar Sánchez, extremo por izquierda durante los pasados dos compromisos, ocupó la posición de lateral derecho y asistió a Miguel Vallejo en el segundo gol de los suyos.

"Jugó por derecha, siendo un extremo. La realidad es que no concebía el partido de otra forma, que no fuera atacando. Nuestros dos laterales no son laterales nominales, son extremos cumpliendo esa función, para que en algún momento nuestros extremos pudieran cerrarse y liberarles el carril de alguna forma.

"En el tema de (Jonathan) Vega ya tiene un par de torneos acá con nosotros, hoy se vuelve fundamental en los dos goles, con el tema de soportar y descargar", detalló.

Con el resultado obtenido bajo esa alineación y parado táctico, Morales Domínguez se sinceró al manifestar que estaría dispuesto nuevamente colocar a Sánchez como lateral derecho, en busca del claro objetivo de atacar en cancha para el próximo juego.