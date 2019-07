Fugas generan "megabaches"

HERMOSILLO, Sonora.- En el cruce de la calle Octava y Lauro Gálvez en la colonia Palo Verde hay baches que abarcan la mitad de un carril de circulación, a pesar de que afirman ya se reportó no han ido a repararla, aseguran vecinos.



Jesús Noriega, habitante de la colonia, explicó que el hoyo es provocado por dos fugas de agua que se encuentran cerca del perímetro del bache, una está sobre la vía pública y la otra fuga en el interior de una vivienda.



"Son dos fugas, había una más pero la taparon, pero con esa dos tiene para que estén los hoyos llenos de agua", señaló.



Las fugas ya se reportaron a Agua de Hermosillo en diferentes ocasiones y la respuesta es que van a acudir al reporte pero no lo hacen.



Gregoria Lerma, otra vecina, dijo que ya acudieron de Agua de Hermosillo a realizar la reparación de la fuga de agua potable que ocasiona los baches, arreglaron la tubería pero un par de días después, y a unos metros, apareció una nueva fuga.



Detalló que en esa anterior reparación los trabajadores de Agua de Hermosillo le rompieron parte de la banqueta de su vivienda y solicita que le reconstruyan.



"Tiene más de quince días yo creo (el bache), ya lo hemos reportado pero no vienen, en la semana ya hubo una fuga ahí y la taparon y dejaron ese hoyo ahí", afirmó.



Otro problema es para los automovilistas que al pasar por el cruce de Octava y Lauro Gálvez caen en ese bache, pues está cubierto por el agua y es profundo.