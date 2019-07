Fuga de drenaje tiene "mareados" a vecinos en Los Ángeles

HERMOSILLO, Sonora.- Un colapso de drenaje que surgió desde el pasado fin de semana tiene "atarantados" a los vecinos del fraccionamiento Los Ángeles, por los olores fétidos que emana el lugar y que se agrava la situación con las altas temperaturas.



El problema está ubicado en las calles San Quintín y Torrance, y corresponde a una erupción de aguas negras que ni la tapa de la alcantarilla impide su paso y que recorre las calles de la zona, dejando mal olor a su paso.Los vecinos dijeron estar hartos, ya que no es la primera vez que sucede.



"Cada vez que llueve se pone así aquí, es un enfado, la verdad, porque ese problema tiene años, yo creo que como unos cinco años y nunca han podido arreglarlo. Ya lo reportamos y no han venido, ahorita la vecina ya lo reportó y nada", comentó Leticia Valenzuela.



PONEN REPORTE



Otra de las afectadas aseguró que la fuga fue reportada por ella el lunes y le brindaron el folio número 478818 y solicita a las autoridades que agilicen el trámite de reparación, ya que desde el sábado la están reportando y no han acudido siquiera a verificar la situación.



"Ya me tiene atarantada, oiga, este olor tan feo, siempre es lo mismo, quién sabe de dónde saldrá tanta agua, por eso yo hablé ahorita y me dieron un número y que supuestamente van a venir, pero nunca arreglan bien, mientras estamos con la peste del desagüe.



"A mí me está perjudicando porque es una peste constante", dijo, "luego se juntan zancudos, tengo 87 años y luego que me vaya a contaminar con un mosco de esos o con el agua cochina, pues no creo que esté bien".



Los reportantes destacaron que gran parte del año, la colonia cuenta con varias fugas, tanto de agua potable como drenaje, por lo que creen que las tuberías no están en buen estado y piden a la autoridad competente.