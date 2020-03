Frena contingencia buen momento de Tona

HERMOSILLO, Sonora.- Necesario, pero al mismo tiempo frustrante, tanto lo colectivo como en lo individual, es el sentir del jugador de Rayos de Hermosillo, Austreberto Tona, con la suspensión de actividades en el inicio de la temporada del Cibacopa.



Tras el paro inesperado por la contingencia sanitaria mundial, la actual quinteta monarca de la liga se quedó en lo más alto del standing con marca perfecta de cuatro victorias.



En lo individual, el jugador hermosillense tuvo su mejor desempeño en el último compromiso que tuvo Rayos, con nueve puntos, todos desde la línea de tres, dos rebotes, una asistencia y un robo en doce minutos ante Mantarrayas de La Paz.

“Sin entrenamiento es frustrante el estar encerrado, porque cuando mejor me sentía es que se para la liga, pero ni modo, es así, primero la salud y aquí pues entrenando desde casa, pero igual frustrante”.



En menos de un año, Tona probó las mieles de ser campeón en dos diferentes circuitos: con Rayos de Hermosillo en el Cibacopa y a principios de este año con Soles de Mexicali en la

LNBP, dirigido por Iván Deniz, ex entrenador de la selección nacional.



Ahora, bajo el mando de Steve Walton con la escuadra capitalina y en su rol de elemento nacional viniendo desde la banca, no se siente menos que nadie en el roster y acepta el reto como un compromiso.



“Me he sentido bien. Desde el día uno de pretemporada que platiqué ahí con el coach, me sentía listo y demostrando en los entrenamientos. Yo sé que acepto mi rol y ya son dos años aquí aceptando el rol, haciendo lo que tengo que hacer para ayudar al equipo”.



Esta es actualmente la cuarta temporada del alero con el equipo de Rayos de Hermosillo en el Cibacopa.