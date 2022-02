Francisco Rangel Mejía, un caso de éxito tras vencer al Covid-19

Durante la pandemia por el Covid-19, Francisco Rangel Mejía y su familia, siempre se cuidaron para no contraer la enfermedad, pero este padecimiento lo sorprendió y, debido a las consecuencias sobre su salud, estuvo internado durante seis días en el Hospital General del Estado (HGE), pero hoy ya salió victorioso.

La incertidumbre invadió su cuerpo, pero el miedo no pasó por su cabeza, pues para él lo más importante era estar tranquilo, confiando en que la enfermedad pasaría y que pronto estaría al lado de su esposa y sus tres hijos, quienes fueron el motor para seguir echándole ganas, esto con ayuda del personal de salud.

Francisco Rangel nunca se imaginó que iba a pasar por la enfermedad, mucho menos que esta lo llevara al hospital, pues siendo un hombre sano, deportista y con las vacunas contra el Covid-19 aplicadas, fue una gran sorpresa que le dieran el resultado positivo, pero a partir de ese momento, él se prometió que saldría adelante.

Nunca me imaginé que iba a estar internado por Covid-19 porque no fumo, no tomo, soy deportista, nos cuidamos mucho con cubrebocas, en la escuela, donde andamos siempre estamos protegidos, y estoy vacunado", comenta.

"Entendemos que es un virus y teníamos que pasar por esto, pero muchos me dijeron que salí muy rápido, que la oxigenación se fue recuperando y que las vacunas siempre hacen la diferencia; el estar vacunado sí ayuda en la recuperación y que no sea tan severa la afectación pulmonar”, manifestó.

Durante su estancia en el Hospital General del Estado, una de las cosas que Francisco Rangel Mejía valoró, fue la atención del personal de salud, la cual sintió de primera calidad, con el personal amable, atento, profesional y, sobre todo, con calidad humana.