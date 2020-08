Forma gran equipo con los superhéroes

HERMOSILLO, Sonora.- Para muchos los superhéroes nada más existen en los cómics, pero en la vida real también los hay, no con capa ni con superpoderes, sino con un gran corazón dispuesto a tener una mejor comunidad, expresó Jorge Medina.

¿Se imagina trabajar como superhéroe?

Desde hace cuatro años, Jorge empezó a coleccionar a los personajes de Marvel, DC, Guerra de Las Galaxias y otros de sus películas como Eso, Freddy Krueger, Viaje al Futuro, Terminator, Depredador, Spiderman, entre otras.

Y fue en ese tiempo cuando nació Corazón de Superhéroe que dio talleres a más de 8 mil 716 estudiantes sólo en 2018, y para no olvidarlo, Jorge tiene en su oficina cerca de 500 personajes de ficción en los que se inspira para dar pláticas positivas.

“HOBBY”

“Tengo un sobrino adoptivo, un día me regala un Guasón porque me gustó, y a través de ese Guasón empezó a hacerse vicio la colección, lo pusimos a un lado de la tele y al otro día fuimos por un Batman y se empezó a hacer esto como un hobby”, contó.

Al buscar más personajes se percataron que el coleccionismo está en todo el mundo unido a través de las redes sociales, y desde entonces cada semana agregan un juguete más a su colección, ya sea porque lo compran o es un regalo.

Ahora estos juguetes los lleva a las pláticas motivacionales que imparte en las escuelas de todos los niveles para que las nuevas generaciones tengan esa experiencia con los personajes vintage.

LOS ATRAPA

En sus conferencias, Jorge toca el tema del tiempo y para atrapar a los jóvenes pone el ejemplo de “Eso” o “Freddy Kruegger” porque son personajes que acaban con los sueños de las personas, y también en la vida real hay quienes pueden acabar con las esperanzas de la gente.

“Hay un sentido en cada juguete que podemos encontrar, antes de pasar a este tiempo de las pandemias, muchos niños me hablaban después de vivir la plática con nosotros y me conseguían un regalito a la colección, pero hubo un regalo, un chiquito”.

“SUPERBORRADOR”

“Era un borrador, nunca se me va a olvidar, y la niña me decía: ‘Cuando tengas un problema este es el ‘superborrador’, bórralo’, una niña de cuarto año que me compartió eso”, expresó.

Durante la pandemia por el Covid-19, la Asociación Corazón de Superhéroe ha recolectado bebidas hidratantes para llevarlo a trabajadores que hacen frente al coronavirus en la primera línea de batalla y participan en el programa “Ponte Frente Al Espejo”, vía zoom.

En Hermosillo, aseguró que existe mucha gente que hace el bien, y animó a quienes tengan un “hobby” a que lo usen para motivar a la comunidad , además de que se unan a la familia de superhéroe sin capa.

Entre las colecciones de Jorge están los Thundercats, Jason, edición del John Carpenter, Christine el auto asesino, cientos de libros, discos de vinil y muppets que son parte de la cultura retro y los hace actuar en sus conferencias.



Invitan a unirte:

Whatsapp: 6621417245.

Facebook: Corazón de superhéroe.