Ford Bronco: Vive la aventura de tu vida

Con un estilo inconfundible y capacidad implacable, la hermana menor de la familia Bronco se une a la familia con su propio concepto de diversión; como todos sus parientes, esta SUV cuenta con tracción 4x4 estándar y está diseñada para enfrentar cualquier aventura de fin de semana: en México contará con tres versiones que son Big Bend, Outer Banks y Badlands.

“Ford Bronco Sport tiene la rudeza y equipo inteligente para convertir a los principiantes todoterreno en profesionales 4x4”, dijo en comunicado de prensa Hau Thai-Tang, director de Desarrollo de Producto y Compras de Ford; “abarca las necesidades de los entusiastas del aire libre: cada parte de esta SUV fue diseñada pensando en los aventureros de fin

de semana”.

Está diseñada de forma inteligente para transportar dos bicicletas de montaña paradas en su área de carga, y dos pasajeros en la parte de adelante. Cuatro paquetes de accesorios disponibles -así como más de 100 accesorios independientes-permiten a los propietarios personalizarla fácilmente al equiparla para transportar kayaks, esquís, equipo de campamento o cualquier otro instrumental que impulse su aventura.

Gracias a su capacidad todoterreno, Ford Bronco Sport responde impecablemente en arena, nieve, barro, rocas y más; para alcanzar su máxima capacidad, fue probada en condiciones extremas en lugares como el desierto de Johnson Valley, en California.

Cabe destacar que el modelo Badlands incluye un avanzado sistema 4x4 con una unidad de tracción trasera de doble embrague exclusivo de su clase, con función de bloqueo del diferencial para permitir un mayor rendimiento todoterreno, similar a un diferencial de bloqueo mecánico tradicional.

El sistema puede desviar virtualmente todo el torque del eje trasero a cualquiera de las ruedas, lo cual lo hace diferenciarse de cualquier otro vehículo en el segmento de utilitarios compactos no premium.

La suspensión de Ford Bronco Sport tiene la capacidad de enfrentar cualquier terreno y se complementa con las tecnologías de senderos de Ford.

El Terrain Management System de esta SUV integra hasta siete modalidades G.O.A.T.(‘Goes over any type of terrain’, por sus siglas en inglés), para ayudar a los conductores a recorrer cualquier tipo de superficie y circunstancia.

Los modos estándar para todas las versiones incluyen Normal, Eco, Sport, Lluvia/Resbaladizo y Nieve/Arena, mientras que los modos Lodo/Surcos y Rock Crawl están disponibles únicamente en la versión Badlands.