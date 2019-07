Fomenta Ayuntamiento de Hermosillo cultura de la paz en las escuelas

HERMOSILLO, Sonora.- Para combatir la violencia dentro de los planteles educativos o bullying y fomentar la cultura de la paz en niños de cuarto, quinto y sexto grado de primaria, se les imparte una serie de técnicas por medio del primer Manual de Mediación Escolar.



Édgar Hiram Sallard, titular de Transformación Social, señaló que desde septiembre del año pasado se ha buscado generar la cultura de paz acudiendo a 72 escuelas de la capital sonorense, tanto la zona urbana como la zona rural.



Las escuelas fueron elegidas con base en los 10 polígonos detectados por Seguridad Pública con mayor vulnerabilidad social, información estadística del 911 e Inegi donde se detectó mayor violencia, explicó, por lo que este programa será permanente durante los tres años de la administración municipal.



"Elaboramos el primer Manual de Mediación Escolar para facilitarles el trabajo a las autoridades estatales, maestros y maestras en este tema de la mediación escolar, además de lanzar como objetivo a la sensibilización de más de cuatro mil niños" comentó.



RESULTADOS



Con los estudios que se han realizado se ha detectado que el 70% de los menores de dichas áreas han sufrido algún tipo de violencia en la escuela, destacó el funcionario, en donde han sufrido burlas por su color de piel, estatura o complexión física en general.



La técnica consiste en crear una solución pacífica a cualquier problema con apoyo de un tercero neutral, un mismo alumno del salón con cualidad de líder, para que los involucrados puedan identificar problemas, establecer un proceso de comunicación empática y enseñar la solución pacífica de conflictos.



"Los conflictos no se van a acabar, lo que no ocurría en el sistema educativo era une técnica para enseñarles y solucionar estos conflictos. Cuando dos personas están en conflicto hay enojo, agresión, gritos y va escalando el nivel de violencia a tal grado de llegar a la violencia física", explicó.



Un niño violentado tiene bajo rendimiento escolar, es fácil de distraer, no quieren ir a la escuela y no comunica a sus padres si es acosado, por ello, destacó la importancia de la mediación escolar antes de ingresar a la secundaria, que es cuando los niveles de violencia aumentan hasta llegar a lo físico.



LA PLÁTICA



Durante una plática de una hora con 20 minutos, los menores aprender a tener una opción para resolver los problemas dentro y fuera del aula gracias a la mediación, que ha sido utilizada en países como España y Chile.



"Nuestra tarea es la prevención, la atención a niños con un grado de violencia le corresponde a las autoridades educativas pero el 90% de los casos es susceptible de mediación mientras no escala a otro nivel", agregó.



TALLER DE MEDIACIÓN



El funcionario añadió que, además, se realizó el primer taller de mediación escolar donde 160 niños y niñas de sexto grado de primaria recibieron pláticas con especialistas del doctorado de Mediación, impartido por el Instituto de Mediación México durante cinco sesiones y el cual fue creado por el abogado Jorge Pesqueira Leal.



"A estos niños vamos a darle seguimiento en primero de secundaria y vamos a medir el impacto de estos niños pacificadores y donde pretendemos tener una disminución eficaz, ya que es totalmente mayor el acoso escolar en secundaria, como cyberbullying, peleas, entre otros", comentó.



Al no tratarse este tipo de situación, el titular de Transformación Social manifestó que se vuelve una conducta reiterada que se convierte más adelante en violencia física, la cual puede llegar a los golpes y peleas entre los mismos alumnos.



"Esto puede servir para el próximo ciclo escolar y entregar los resultados a las autoridades educativas e implementar lo que le corresponde al Municipio dentro del marco de educación de la mediación escolar", dijo.



El reto es conocer el impacto positivo que pueda tener la mediación escolar en los jóvenes, resaltó, ya que será uno de los primeros pasos para erradicar la violencia dentro de los planteles.



Édgar Sallard puntualizó que este programa, una vez que pueda implementarse en secundaria, se podrá conocer el impacto y conseguir la cultura de la paz para los jóvenes y niños hermosillenses.