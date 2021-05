Fidel prepara raspados con mucho cariño

HERMOSILLO.- Los raspados que prepara el señor Fidel Ibarra Lugo, en su puesto ubicado por la avenida de los Yaquis y Lázaro Mercado, han conquistado el paladar de los hermosillenses, quienes buscan este postre helado para mitigar el intenso calor.

Fidel tiene casi 30 años dedicándose a la venta de este producto y desde hace siete se instaló en la colonia Sahuaro, donde ofrece los raspados que prepara con jarabes de frutas naturales que él hace y los de miel artificial.

Con la venta pude apoyar a mis hermanos para que estudiaran y fueran profesionistas, además con esto saco adelante a mi familia y mis hijos, es algo que me gusta hacer”, expresó Ibarra Lugo.

LOS FAVORITOS

Los raspados que más le piden son la piña, duraznos y los famosos “diablitos” que les pone una mezcla de chile y tamarindo que él elabora, al igual que las mieles naturales.

De marzo a noviembre ofrece los raspados y en invierno, cuando bajan las temperturas, prepara champurro y avena, el comerciante siempre llega al punto de venta a las 10:00 y ahí se queda hasta las 20:00 horas.

“Con el cepillo o raspador sacó el hielo de la barra porque el que compran triturado no sabe igual, ya que la miel no se impregna en el hielo”, explica como parte de su secreto, “la gente ya me conoce y sabe que los preparo con mucho sabor y cariño”.