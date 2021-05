Festejan su día entre cemento y ladrillos

HERMOSILLO, SONORA.- Entre mezclas y cimientos, viendo cómo sus familiares trabajaban como albañiles, así creció Alfredo Eguiz Portillo, de 39 años de edad, quien ayer festejó el Día de la Santa Cruz, cuando se celebra el Día del Albañil.

Él aprendió desde muy pequeño este noble oficio y a los 15 años de edad tomó la decisión de trabajar como albañil.

Llueva, truene o relampaguee, haga calor o frío, llega a su trabajo con sus herramientas: Carretilla, cuchara, pala y la cinta.

Cargado con sus herramientas de trabajo como carretilla, cuchara, pala y cinta métrica empieza a temprana hora sin importar el calor o el frío, ya que tiene que sacar adelante su labor, porque gracias a este oficio obtiene el ingreso necesario para pagar los gastos de su hogar y sacar adelante a sus tres hijos.

Tu trabajo habla por ti, a mí me gusta ser cumplido, a esto me dedico y por eso lo hago lo mejor que puedo, con el tiempo uno se da cuenta que no hay nada difícil, sólo hay que echarle muchas ganas, expresó Alfredo Eguiz.