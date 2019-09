Familias tienen tres décadas de ofrecer alimentos sonorenses

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque es muy común para los hermosillenses ver a un grupo de vendedores de alimentos sonorenses por la Elías Calles, entre Miguel Ángel Figueroa y Matamoros, hace apenas unas décadas se escondían de los inspectores del Ayuntamiento que no los dejaban vender.



Pero Jesús Figueroa Romero, de 41 años, tiene buena memoria y asegura que fue una de las dueñas de la tienda Mazón Hermanos quien les permitió ponerse a vender sus productos en ese punto e intercedía por ellos ante los inspectores para que no los movieran.



"Esto empezó en los años ochenta, a cada rato la quitaban los inspectores del Ayuntamiento (a la señora Amparo Romero, su mamá) hasta que un día una de las de las dueñas de Mazón Hermanos les permitió ponerse ahí e intercedía ante los inspectores para que no la movieran hasta que conseguimos los permisos", contó.



Él trabaja en ese puesto desde hace alrededor de 20 años, aunque su familia tiene ya 33 años de trabajar en ese sitio y desde entonces lo que más venden son los nopales.



"Así empezamos, con un botecito... así empezó con un botecito a vender los nopales", recordó.



"De este establecimiento que está en la banqueta dependen varias personas, como mi familia, mis padres y también las personas que nos surten para la venta", expresó.En ese puesto ofrecen de temporada las verdolagas, el chiltepín verde y rojo, coricos, jamoncillos, chúcata, obleas y hasta los chiltepineros.Leónides Noriega es otro de los vendedores que está en ese punto y él tiene ya 15 años en ese trabajo."Ahorita lo que está de moda por ser de temporada es el chiltepín verde y la verdolaga", señaló, " el chiltepín es de la Sierra, del Río Sonora".